Шевченко: для меня не стало откровением то, как Ярмоленко заиграл в «Боруссии»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями об удачной игре нападающего национальной команды Андрея Ярмоленко в дортмундской «Боруссии».
После перехода в немецкую команду в конце минувшего летнего трансферного окна Ярмоленко забил два гола и отдал две голевые передачи в шести матчах.
«Сравнивать мою ситуацию и ситуацию Андрея Ярмоленко не совсем правильно. Я уехал из «Динамо» в 22 года, а Андрей перебрался в зарубежный клуб уже в качестве состоявшегося футболиста.
В Дортмунде он сразу попал в родную стихию — команда играет в атакующем ключе. Лично для меня не стало откровением то, как Ярмоленко там заиграл», — цитирует Шевченко «Команда №1».
Ярмоленко нужен одному из лучших спортдепартаментов Европы. Зачем?
Трансфер Андрея Ярмоленко в «Боруссию» — многоуровневое событие. Совершенно точно это не беспорядочный выбор Дортмунда.