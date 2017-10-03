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Бэйл уступил звание лучшего игрока года Уэльса защитнику «Рединга» Гантеру

3 октября 2017, вторник. 04:28 Футбол

Футбольная ассоциация Уэльса назвала защитника «Рединга» Кристофера Гантера лучшим игроком страны 2017 года. Последние четыре года эту награду получал нападающий «Реала» Гарет Бэйл, однако в этом году игрок мадридского клуба стал лучшим лишь по версии футболистов. По версии болельщиков звания лучшего игрока года удостоен полузащитник «Сток Сити» Джо Аллен, сообщает BBC.

Одноклубник Гантера Дэвид Эдвардс выбран лучшим игроком года журналистами, а Бенджамин Вудбёрн из «Ливерпуля» назван лучшим молодым футболистом. Награду лучшему игроку, выступающему в национальном первенстве Уэльса, получил Крейг Уильямс из «Ньютауна».

Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Сток Сити ФК Реал Мадрид ФК Рединг Гарет Бэйл Джо Аллен
Новости. Футбол
3 октября 2017, вторник
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