Игрок «Лас-Пальмаса» Виера: не ожидал приглашения в сборную Испании

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Хонатан Виера не скрывал радости, когда узнал о приглашении в сборную Испании перед матчами отборочного турнира чемпионата мира с национальными командами Албании (6 октября) и Израиля (9 октября). Виера отметил, что приглашение главного тренера Хулена Лопетеги стало для него неожиданностью.
«Я не ожидал приглашения в сборную Испании. Очень доволен этим и переживаю большой энтузиазм. Намерен работать и играть с максимальной отдачей, а также учиться у партнёров по команде. Всё случается тогда, когда должно случиться. В Испании много сильных футболистов», — приводит слова Виеры AS.
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