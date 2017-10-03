Роббен отрицает, что подверг Анчелотти критике

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен опроверг сообщение, согласно которому он подверг резкой критике бывшего главного тренера команды Карло Анчелотти. Согласно сообщению некоторых СМИ, ссылавшихся на немецкое издание Kicker, Роббен сказал, что его сыновей в молодёжной команде тренируют лучше, чем это делал Анчелотти.
«Это абсолютная чушь. Я бы никогда не стал нападать на футболистов или тренера, которых уже нет в команде», — приводит слова Роббена Telegraaf.
Анчелотти был уволен руководством немецкого гранда после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3). После этого президент мюнхенцев Ули Хёнесс заявил, что итальянский специалист настроил против себя пятерых игроков команды.
Роббен: в молодёжной команде моих детей тренируют лучше, чем Анчелотти «Баварию»