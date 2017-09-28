Хёнесс: за последние пять дней Анчелотти отвернул от себя пять игроков «Баварии»

Президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал решение руководства клуба отправить в отставку главного тренера Карло Анчелотти после крупного поражения в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3).
«Если ты тренер, то не имеешь права портить отношения с игроками. Все знают известное изречение: «Враг в твоей постели — самый опасный». Поэтому мы должны были действовать. За последние пять дней Анчелотти окончательно отвернул от себя пятерых игроков «Баварии», — сказал Хёнесс.
Sport Bild отмечает, что речь идёт о Матсе Хуммельсе, Жероме Боатенге, Франке Рибери, Арьене Роббене и Кингсли Комане. Все они не попали в стартовый состав на матч с «ПСЖ».
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