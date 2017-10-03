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Фердинанд считает, что Моуринью испытывает Шоу психологически

3 октября 2017, вторник. 09:55 Футбол

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в интервью BT Sport поделился мнением о том, почему в нынешнем сезоне не играет Люк Шоу. 22-летний футболист ни разу не появился на поле в семи матчах АПЛ.

«Похоже, он испытывает его психологически. Моуринью хочет посмотреть, опустит ли Шоу руки или встанет и будет сражаться за место в составе. Если он будет бороться за право играть в основе, Моуринью скажет: да, это тот тип человека, которого я хочу видеть в команде. Никто не хочет иметь в команде игрока, который прячется в трудный момент», — заключил Фердинанд.

Последний раз Люк Шоу выходил на поле в футболке первой команды «МЮ» 20 сентября, в матче Кубка лиги с «Бёртон Альбион» (4:1), отыграв 45 минут.

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Источник: BT Sport Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Люк Шоу Рио Фердинанд
Новости. Футбол
3 октября 2017, вторник
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