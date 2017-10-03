В штате «МЮ» появится сотрудник, который будет бороться со спекулянтами

«Манчестер Юнайтед» принял решение ввести в штат новую должность. Как сообщает Daily Mail, теперь в структуре клуба появится сотрудник, который будет заниматься противодействию спекулянтам, перепродающим билеты возле стадиона.
Специалист будет будет отвечать за выявление точек подобной торговли и пресечение попыток перепродажи билетов.
«Манчестер Юнайтед» официально запретил перепродажу билетов ещё в 1994 году. Любой человек, продавший свой билет, автоматически получает запрет на посещение стадиона в течение трёх лет.
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