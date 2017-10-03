«Специя» объявила о переходе Джилардино

Бывший нападающий сборной Италии Альберто Джилардино продолжит карьеру в клубе Серии В. 35-летний футболист, последней командой которого была «Пескара», подписал контракт с ФК «Специя». Об этом говорится на официальном сайте клуба.
Контракт Альберто Джилардино со «Специей» рассчитан на два сезона. В новой команде нападающий будет выступать под 10-м номером.
На протяжении карьеры Джилардино также играл за «Пьяченцу», «Верону», «Парму», «Милан», «Фиорентину», «Дженоа», «Болонью», «Гуанчжоу Эвергранд», «Палермо» и «Эмполи».
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