Бутко из-за травмы покинул расположение сборной Украины

Защитник «Шахтёра» и сборной Украины Богдан Бутко не поможет своей национальной команде в матчах группового турнира квалификации ЧМ-2018 с Косово (6 октября) и Хорватией (9 октября). Футболист из-за повреждения покинул расположение сборной. Об этом говорится на официальном сайте федерации футбола Украины.
Вместо Бутко главный тренер Андрей Шевченко пригласил полузащитника «Зари» Александра Караваева, который может сыграть и на правом фланге обороны. В текущем отборочном цикле Караваев принял участие в одном матче и отдал одну результативную передачу. 3 октября 25-летний футболист должен прибыть в лагерь национальной команды в Харькове.
Турнирную таблицу квалификации ЧМ-2018 можно посмотреть на «Чемпионате».
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