Бутко: спазм — нормальная реакция, организм не робота ведь

Защитник «Шахтёра» и сборной Украины Богдан Бутко рассказал о своем повреждении и отметил, что оно не должно быть серьезным.
«Пока ещё по травме ничего не могу сказать, болит в одном месте, а что — не пойму. Завтра буду делать диагностику, поскольку сегодня её нельзя было делать — можно только спустя сутки. После обследования уже всё будет видно. Делал рывок во время контратаки на наши ворота и в тот момент почувствовал, что задняя поверхность бедра стала как камень.
Думаю, ничего серьёзного нет. Если бы была серьезная травма, я бы почувствовал растяжение. А так — спазм. Хорошо, что я сразу поменялся. Надеюсь, ничего серьёзного. Просто до этого я мало матчей играл, и сразу столько… Возможно, организм не привык. Это нормальная реакция, организм не робота ведь», — цитирует игрока FootBoom.