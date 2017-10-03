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Бутко: спазм — нормальная реакция, организм не робота ведь

3 октября 2017, вторник. 00:02 Футбол

Защитник «Шахтёра» и сборной Украины Богдан Бутко рассказал о своем повреждении и отметил, что оно не должно быть серьезным.

«Пока ещё по травме ничего не могу сказать, болит в одном месте, а что — не пойму. Завтра буду делать диагностику, поскольку сегодня её нельзя было делать — можно только спустя сутки. После обследования уже всё будет видно. Делал рывок во время контратаки на наши ворота и в тот момент почувствовал, что задняя поверхность бедра стала как камень.

Думаю, ничего серьёзного нет. Если бы была серьезная травма, я бы почувствовал растяжение. А так — спазм. Хорошо, что я сразу поменялся. Надеюсь, ничего серьёзного. Просто до этого я мало матчей играл, и сразу столько… Возможно, организм не привык. Это нормальная реакция, организм не робота ведь», — цитирует игрока FootBoom.

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Источник: Footboom Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины — Футбол Шахтёр Донецк Богдан Бутко Травмы — футбол
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3 октября 2017, вторник
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