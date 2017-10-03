Определены лучший гол, сейв и игрок 7-го тура испанской Примеры

Официальный канал испанской Примеры в YouTube опубликовал видео с лучшим голом, сейвом и игроком 7-го тура испанской Примеры.
Лучшим голом назван мяч, забитый нападающим «Атлетика» Арицем Адурисом в ворота «Валенсии» (2:3).
Лучший сейв тура совершил голкипер «Хетафе» Висенте Гуайта в матче с «Депортиво» (1:2).
Лучшим игроком тура стал нападающий «Вильярреала» Седрик Бакамбу, оформивший хет-трик в матче с «Эйбаром» (3:0).
Посмотреть видео с лучшим голом, сейвом и игроком тура можно на официальном канале Ла Лиги в YouTube.
Все голы 7-го тура чемпионата Испании