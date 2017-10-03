Все голы 7-го тура чемпионата Испании

Официальный канал Ла Лиги в YouTube представил видео всех голов 7-го тура чемпионата Испании.
Все результаты 7-го тура:
«Реал» — «Эспаньол» — 2:0
«Валенсия» – «Атлетик» — 3:2
«Вильярреал» – «Эйбар» — 3:0
«Барселона» – «Лас-Пальмас» — 3:0
«Реал Сосьедад» – «Бетис» — 4:4
«Леганес» – «Атлетико» — 0:0
«Леванте» – «Алавес» — 0:2
«Севилья» – «Малага» — 2:0
«Депортиво» – «Хетафе» — 2:1
«Сельта» – «Жирона» — 3:3
Посмотреть видео всех голов седьмого тура Примеры можно на официальном канале Ла Лиги в YouTube.
Роналду: чувствую себя опустошённым, если не выигрываю трофеев