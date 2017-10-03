Роналду: чувствую себя опустошённым, если не выигрываю трофеев

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признался, что чувствует себя опустошённым, если не выигрывает трофеев.
«Самое главное – выигрывать трофеи. Мы работаем 10-11 месяцев, и, если вы ничего не выигрываете, чувствуете себя опустошённым. Мне нравится выигрывать трофеи – как командные, так и личные, потому что я много работаю для этого», — цитирует Роналду The Telegraph.
На протяжении карьеры Криштиану Роналду завоевал 22 трофея, включая звание чемпиона Европы в составе сборной Португалии. Четырежды португалец становился обладателем «Золотого мяча».
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