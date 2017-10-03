Глава RFEF: Пике не покинет расположение сборной Испании

Исполняющий обязанности главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хуан Луис Ларреа высказался о ситуации с защитником «Барселоны» Херардом Пике.
Ранее сообщалось, что Пике и защитник «Реала» Серхио Рамос поругались на политической почве. Рамос обвинил Пике в дестабилизации настроения в сборной Испании, которая готовится к матчам отборочной кампании ЧМ-2018 с Албанией и Израилем. Во время вчерашней открытой тренировки национальной команды в Мадриде болельщики освистали Пике из-за его поддержки референдума о независимости Каталонии.
«Пике не покинет расположение сборной Испании. Если он не получит травму, то останется с командой. Атмосфера в сборной вовсе не напряжённая. Об этом я прочитал в прессе, но это не так. Отношения между Пике и Рамосом такие же, как и всегда, между ними нет проблем», – приводит слова функционера AS.