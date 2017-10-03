Колыванов: прошу болельщиков «Торпедо» направить энергию на боление за команду

Главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов обратился к болельщикам, призвав их поддерживать команду, а не причинять вред имиджу клуба, своим поведением.
«Прежде всего хочется поблагодарить наших болельщиков за то, что они приходят на матчи и переживают за команду. Их поддержка помогает нам добиваться положительных результатов, двигаться вперёд, показывать хорошую игру. Но в то же время есть группа болельщиков, которая постоянно выкрикивает нелицеприятные слова в адрес руководства, соперников. Это мешает игрокам, вредит футболу и команде. Клуб вынужден платить штрафы, нас наказывают матчами без зрителей. А ведь мы находимся в непростой ситуации, когда очки терять нельзя.
Мы и так, к сожалению, лишимся поддержки болельщиков в важной игре с «Сатурном». Очень прошу наших поклонников направить энергию на боление за команду, а не на причинение вреда имиджу клуба. Только совместными усилиями мы сможем вернуть «Торпедо» былую славу!" — приводит слова Колыванова официальный сайт «Торпедо».