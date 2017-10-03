100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Колыванов: прошу болельщиков «Торпедо» направить энергию на боление за команду

3 октября 2017, вторник. 21:22 Футбол

Главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов обратился к болельщикам, призвав их поддерживать команду, а не причинять вред имиджу клуба, своим поведением.

«Прежде всего хочется поблагодарить наших болельщиков за то, что они приходят на матчи и переживают за команду. Их поддержка помогает нам добиваться положительных результатов, двигаться вперёд, показывать хорошую игру. Но в то же время есть группа болельщиков, которая постоянно выкрикивает нелицеприятные слова в адрес руководства, соперников. Это мешает игрокам, вредит футболу и команде. Клуб вынужден платить штрафы, нас наказывают матчами без зрителей. А ведь мы находимся в непростой ситуации, когда очки терять нельзя.

Мы и так, к сожалению, лишимся поддержки болельщиков в важной игре с «Сатурном». Очень прошу наших поклонников направить энергию на боление за команду, а не на причинение вреда имиджу клуба. Только совместными усилиями мы сможем вернуть «Торпедо» былую славу!" — приводит слова Колыванова официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» призвало болельщиков пересмотреть поведение на трибунах
Источник: Официальный сайт ФК "Торпедо" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Торпедо М Игорь Колыванов Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
3 октября 2017, вторник
21:41 Хёнесс: рассказал Гвардиоле, кто возглавит «Баварию», он остался доволен
21:22 Колыванов: прошу болельщиков «Торпедо» направить энергию на боление за команду
21:06 Арбитр Карасёв: внутри всё кипит, очень надеемся попасть на ЧМ-2018
21:01 «Енисей»: ждём ответа от «Барселоны», пока что они никак не отреагировали
20:50 Калошин: Заболотный не симулировал, Швец должен был действовать более аккуратно
20:48 Карасёв: из-за шума болельщиков в Стамбуле арбитры не могли слышать друг друга
20:36 Бэйл выбыл из строя на один месяц из-за травмы икроножной мышцы
20:26 «Торпедо» призвало болельщиков пересмотреть поведение на трибунах
20:23 Левченко: сколько лет Марлос в Украине и где его базовое знание языка?
20:10 «Спорт FM» уволил SMM-менеджера за пост с Каррерой
19:56 Калошин: не видел, чтобы в таких случаях, как в матче ЦСКА, пенальти перебивали
19:56 Глава RFEF: Пике не покинет расположение сборной Испании
19:43 Лапочкин: пенальти в пользу ЦСКА был очевидный, видел подножку игрока «Уфы»
19:43 Ван Дейк: летом хотел сделать шаг вперёд, но сейчас ни о чём не жалею
19:35 Роналду посоревновался со звездой фристайла
19:23 В «Томи» прокомментировали слухи о том, что команда с мая не получает зарплату
19:04 Все голы 7-го тура чемпионата Испании
19:03 Мутко: позиция Путина — защищать доморощенных игроков
19:01 Определены лучший гол, сейв и игрок 7-го тура испанской Примеры
18:49 Моуринью: «Бенфика» сильнее ЦСКА и «Базеля», она самый сильный соперник «МЮ»
18:43 Фурсенко: Петербург, наше достояние, строили иностранцы, так будет и с «Зенитом»
18:37 Сборная России в ноябре может провести матч с Испанией на стадионе «Спартака»
18:21 Штаб-квартира ФИФА во время ЧМ будет находиться в Москве в гостинице «Украина»
18:03 Глава Минспорта пообещал сдачу в срок всех стадионов к ЧМ-2018
17:55 Путин — Фурсенко: истинно русская игра — футбол, 8 иностранцев играют за «Зенит»
17:50 Путин рассказал, чего болельщики ждут от футболистов сборной России на ЧМ-2018
17:49 Оргкомитет ЧМ-2018 работает с ФИФА по увеличению числа билетов 4-й категории
17:37 В Татарстане к ЧМ-2018 закупят мельдоний
17:37 Пароло: выход на чемпионат мира 2018 года — это долг сборной Италии
17:35 Путин поручил обеспечить максимальное количество недорогих билетов на ЧМ-2018
17:28 Материалы по делу трансфера М'Вила в «Динамо» переданы в Следственный комитет
17:16 Лопетеги: сборная Испании нуждается в поддержке болельщиков в матче с Албанией
17:15 «Спартак» не планирует проведение товарищеских матчей во время паузы в РФПЛ
16:58 Трибуна болельщиков «Лацио» будет закрыта на двух матчах из-за расистских песен
16:53 Бутко из-за травмы покинул расположение сборной Украины
16:42 Карадениз: скоро мне 38 лет, и я хочу выиграть как минимум ещё один кубок
16:39 Игроки «Анжи» после матча с «Зенитом» получили три выходных
16:33 Президент «Анжи» Кадиев — арбитру Матюнину: ты что, убиваешь команду?
16:31 «Локомотив» может провести товарищеский матч с минским «Динамо»
16:15 Промес: Д’Урбано винят в травмах игроков «Спартака». Это чушь собачья
16:15 Эллардайс летом отказался стать новым наставником сборной Турции
16:03 Роналду: чувствую себя опустошённым, если не выигрываю трофеев
15:52 Нападающий «Атлетика» Муньяин будет прооперирован 11 октября
15:42 Защитник «Реала» Марсело подозревается в уклонении от уплаты налогов
15:39 Кавани — о конфликте с Неймаром: ничего серьёзного не произошло
Все новости RSS
Партнерский контент