Стржалковский: оценка работы Калитвинцева – «Динамо» могло бы играть лучше

Президент ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский оценил выступление московского «Динамо» на старте РФПЛ, а также оценил работу главного тренера команды Юрия Калитвинцева.
«Выступление „Динамо“ в первой части чемпионата могло бы быть лучше. Приятно то, что матчи с ведущими командами – со „Спартаком“, „Зенитом“ и ЦСКА – не проиграли. Обидно, конечно, когда в концовках пропустили некоторые голы. Можно сетовать и на судейство, ошибки судей признавались, а сами судьи отправлялись работать в ФНЛ. Команда могла бы играть лучше — это и есть оценка работы тренера. Но всегда присутствует очень тонкий момент. Помню, когда „Динамо“ меняло тренера по 4-5 раз в год, и ни к чему хорошему это не приводило.
Калитвинцев работает по контракту, и в случае необходимости замены любого сотрудника клуба, если это не критический или криминальный случай, руководитель должен иметь ответ на вопрос – кто и на каких условиях может прийти на замену, чтобы дело в целом не пострадало. Пока могу сказать, что в этом случае внутренняя работа над собой ни у меня, ни у Муравьёва не закончена. Всему требуется время. Мы поиск тренера не ведём, но, подчеркиваю, по всем руководящим кандидатурам надо всегда понимать – кто может заменить, иметь „скамейку запасных“. Кандидатуры Кирьякова и Рахимова нам не предлагаются.
Не считаю для себя возможным вмешиваться в тренировочный процесс. Напомню только, что ещё год назад те же болельщики с жаром отстаивали необходимость того, чтобы Калитвинцев остался на своем посту. Теперь, после каждой неудачной игры, раздаются голоса, которые хотят крови главного тренера. Тем не менее понимаю эту озабоченность. Думаю, что принимать решения надо взвешенно и рационально и так, чтобы любые замены могли быть на пользу клуба, а не наоборот, как это часто бывало в истории того же „Динамо“, — приводит слова Стржалковского „Спорт-экспресс“.