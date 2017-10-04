Каннаваро: «Интер» и «Милан» будут бороться за высокие цели, но им нужно время

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро, ныне возглавляющий китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», прокомментировал перспективы «Интера» и «Милана». По его мнению, успех к миланским клубам придёт не сразу, несмотря на солидные финансовые вливания.
«У „Интера“ и „Милана“ есть финансовые ресурсы. Они будут бороться за высокие цели. Но для этого нужно время. „Наполи“, например, потратил 10-12 лет, чтобы достичь своего нынешнего уровня», — приводит слова Каннаваро FourFourTwo со ссылкой на Premium Sport.
После семи туров, сыгранных в Серии А, «Интер» имеет в активе 19 очков и занимает третье место в таблице. «Милан» (12 очков) находится на седьмой позиции.
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