Джеррард: хотел бы видеть Кейна в футболке «Ливерпуля»

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард признался, что хотел бы видеть в составе мерсисайдцев нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.
«Кейн — один из лучших футболистов мира на сегодняшний день с точки зрения забитых голов и уровня игры. Мне нравится этот игрок и его характер. Я видел его интервью и встречался несколько раз лично. Он отличный образец для подражания. Мне импонирует его отношение к работе.
Я также говорил с людьми, которые знают его лучше меня, и слышал, что он просто одержим футболом и бесконечно тренируется. Сейчас он пожинает плоды своего труда. Я рад, что он англичанин, и хотел бы видеть его в футболке «Ливерпуля». Я в восторге от игры, которую он демонстрирует», — приводит слова Джеррарда Sky Sports.