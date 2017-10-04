Эллардайс подаст в суд на FA из-за увольнения из сборной Англии

Сэм Эллардайс подаст в суд на Футбольную ассоциацию Англии (FA) за увольнение с поста главного тренера сборной страны. Как сообщает Daily Mail, специалист считает свою отставку незаконной.
В сентябре 2016 года 62-летний Эллардайс был уволен после расследования издания The Telegraph. Тогда он предложил журналистам, которые представились азиатскими бизнесменами, помощь в обходе трансферных правил FA, запрещающих владение правами на игроков третьей стороной.
Юристы тренера после изучения материалов дела и пришли к выводу, что FA вынесла решение об увольнении Эллардайса, не дождавшись оглашения окончательных результатов расследования. Также в материалах дела не зафиксированы факты нарушения тренером правил FA, поэтому, по мнению юристов, увольнение с поста главного тренера команды было незаконным.