«Интер» зимой попробует купить Уолкотта у «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт попал в сферу интересов «Интера». Calciomercato.com сообщает, что в январе нерадзурри попытаются купить английского футболиста у «канониров».
Контракт Тео Уолкотта с «Арсеналом» действует до лета 2019 года, но в нынешнем сезоне форвард играет мало. Всего на счету 28-летнего нападающего 7 официальных матчей и 3 гола. В АПЛ Уолкотт появился на поле трижды, отыграв в общей сложности 46 минут.
По данным Transfermarkt, Тео Уолкотт, который выступает за «Арсенал» с 2006 года, оценивается в € 20 млн.
Уолкотт не собирается покидать «Арсенал»