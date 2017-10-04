ФИФА отклонила апелляцию «Лестера», отказав зарегистрировать трансфер А. Силвы

ФИФА приняла решение отклонить апелляцию «Лестер Сити» на решение международной федерации отказаться принять документы, поданные «лисами» для регистрации новичка Адриена Силвы.
В последний день летнего трансферного окна «Лестер» на 14 секунд опоздал с регистрацией Силвы, о переходе которого удалось договориться с лиссабонским «Спортингом».
Тогда ФИФА из-за небольшого опоздания отказалась принять от английского и португальского клубов необходимые документы для регистрации игрока, и после многочисленных совещаний руководство «Лестера» приняло решение направить в ФИФА апелляцию.
«Лестер» подал в ФИФА апелляцию на отказ зарегистрировать Адриена Силву