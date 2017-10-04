Полоз: на сборе у Манчини первый месяц просто не чувствовал ног

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз рассказал о тренировках под руководством Роберто Манчини, отметив, что занятия под его руководством проходят в очень интенсивном режиме.
«Манчини — тренер высочайшего уровня. Возможно, сейчас я не так часто играю в основе, но не могу сказать о Мистере плохого слова. Он смотрит только на твой уровень и ставит сильнейших на данный момент. Смогу доказать своё право на место в составе — буду появляться в основе чаще.
Не буду оригинален — у Мистера тренировки очень интенсивные. Когда я только приехал на сбор, первый месяц просто не чувствовал ног, настолько большими мне казались нагрузки. Мы часто проводим тренировки перед игрой. Послематчевые занятия, которые обычно носят восстановительный характер, тоже бывают очень интенсивны. Пожалуй, в этом главное отличие от того, что я видел в других командах. Но такая работа приносит свои плоды", — цитирует форварда пресс-служба клуба.