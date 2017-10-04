Мутко: нынешняя сборная России очень сбалансирована, эта команда мне нравится

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение об уровне нынешней сборной России, а также отметил, что в команде сейчас царит хорошая атмосфера.
«В сборной собраны профессионалы. Новое поколение ребят — совершенно другого склада, они очень мотивированы. Кузяев, Головин, Миранчуки, Кутепов, Зобнин смотрят на футбол иначе, профессионально относятся к своему здоровью. Это профессиональное поколение.
В целом скажу, что нынешняя команда очень сбалансирована. Появился Рауш, он добавляет конкурентную среду в линию обороны. Эта команда мне нравится. Она ещё на Кубке конфедераций проявила характер. Надеюсь, мы сделаем ещё полшага вперёд, и тогда вообще всё здорово будет.
Все ребята с удовольствием работают. С точки зрения восстановления, питания, спортивного режима проводится очень большая работа. У нас профессиональный доктор. Мы создали сайт всех врачей, стараемся постоянно совершенствоваться. Видно, что ребята втягиваются в эту работу. Обстановка очень хорошая», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Видео с Виталием Мутко можно посмотреть на «Чемпионате».