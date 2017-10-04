Мутко: Кокорин привёл себя в порядок и стал футболистом

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал возвращение в сборную России нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Форвард впервые с ноября 2016 года вызван в стан национальной команды для подготовки к предстоящим в октябре товарищеским матчам со сборными Южной Кореи и Ирана.
«Мы очень долго общались с главным тренером Станиславом Саламовичем Черчесовым, посмотрели все данные. С точки зрения физиологии это уже другой спортсмен. Он привёл себя в абсолютную форму и находится в оптимальном состоянии. И надеюсь, что и в человеческом плане сделал определённые выводы. Видно, что Саша вовлечён в футбол и играет в него с огромным удовольствием. Привёл себя в порядок и стал футболистом. Это пример для многих молодых ребят. Бывает, что подают надежды, а потом исчезают», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Видео с Виталием Мутко можно посмотреть на «Чемпионате».