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Мутко: Кокорин привёл себя в порядок и стал футболистом

4 октября 2017, среда. 12:28 Футбол

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал возвращение в сборную России нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Форвард впервые с ноября 2016 года вызван в стан национальной команды для подготовки к предстоящим в октябре товарищеским матчам со сборными Южной Кореи и Ирана.

«Мы очень долго общались с главным тренером Станиславом Саламовичем Черчесовым, посмотрели все данные. С точки зрения физиологии это уже другой спортсмен. Он привёл себя в абсолютную форму и находится в оптимальном состоянии. И надеюсь, что и в человеческом плане сделал определённые выводы. Видно, что Саша вовлечён в футбол и играет в него с огромным удовольствием. Привёл себя в порядок и стал футболистом. Это пример для многих молодых ребят. Бывает, что подают надежды, а потом исчезают», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Видео с Виталием Мутко можно посмотреть на «Чемпионате».

Кокорин: рад возвращению в сборную России, буду доказывать свою состоятельность
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Зенит Александр Кокорин Виталий Мутко Станислав Черчесов
Новости. Футбол
4 октября 2017, среда
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