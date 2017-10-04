Муравьёв: главный вопрос — кто оплатит установку и работу системы видеоповторов?

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв поддержал введение в матчах РФПЛ видеоповторов. Ранее правление Российской футбольной Премьер-Лиги выступило за введение видеоповторов. Такое решение было принято в ходе заседания правления лиги, которое состоялось 4 октября.
«Мы поддерживаем идею введения системы видеоповторов. Она подтвердила свою необходимость на прошедшем Кубке конфедераций, где успешно применялась. Также система работает уже и во многих лигах, в первую очередь европейских. Но главный вопрос, на кого выпадет бремя расходов на установку и обслуживание системы — РФПЛ, РФС, клубы? Это дорогостоящий проект, и важно понимать источники его финансирования», — сказал Муравьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Тяпкову.