Джеррард: не терпится дождаться игр «Ливерпуля» с «МЮ» и «Тоттенхэмом»

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард призвал команду доказать в ближайших матчах АПЛ с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур», что ее критики ошибаются.
«Не могу дождаться двух ближайших игр клуба в АПЛ — с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур», потому что при Юргене Клоппе «Ливерпуль» отлично проводит топ-матчи. Именно в играх с грандами команда доказывает, что все ошибаются на её счет.
Думаю, „Ливерпулю“ не повезло с тем, что международный перерыв подоспел после игр, в которых они должны были добиться большего. Это накладывает отпечаток на мысли игроков», — сказал Джеррард в интервью Sky Sports.
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