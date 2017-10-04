Саутгейт: моя задача не в том, чтобы сделать игроков сборной Англии счастливыми

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос об игроках, которых он вызывает в команду.
«Моя задача не в том, чтобы сделать игроков счастливыми. Я должен бросить им вызов и создать конкурентную среду, которая позволит нам быть успешными. Мы не можем сидеть сложа руки. Нужно использовать каждую игру и каждую тренировку для достижения конечной цели.
Надеюсь, что у меня будет дилемма по выбору 23 игроков, которые поедут на ЧМ. Но сперва нужно туда попасть», — цитирует Саутгейта Sportsmole.
Кейн: у Алли вспыльчивый характер, но подобной чепухи больше не произойдёт