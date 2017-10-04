Кейн: у Алли вспыльчивый характер, но подобной чепухи больше не произойдёт

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн поддержал своего партнёра Дели Алли, который был дисквалифицирован на один матч национальной команды решением ФИФА за своё поведение в игре отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Словакии (2:1).
«Думаю, Алли улучшит свою дисциплину. Он будет старше и мудрее, и подобной чепухи, вероятно, больше не произойдёт. У Деле вспыльчивый характер. Он хочет побеждать на поле и за его пределами, но ему всего 21 год, иногда мы это забываем. Я уверен, всё будет в порядке. Он не опустит голову», — цитирует Кейна ВВС.
В одном из эпизодов встречи Алли показал средний палец. Позже игрок объяснил свой жест шуткой со своим партнёром по команде Кайлом Уолкером и принёс свои извинения.
Алли дисквалифицирован на один матч за свой жест в матче со Словакией