Ди Канио: Борини подходит для клуба, борющегося за выживание, а не для «Милана»

Экс-наставник «Сандерленда» Пауло Ди Канио считает, что уровень нападающего «Милана» Фабио Борини не подходит для клуба, претендующего на высокие места в Серии А.
«Хорошо знаю Фабио, так как тренировал его в «Сандерленде». Это игрок, с которым я бы мог работать и в других командах. Но Борини подходит лишь для клуба, который ведёт борьбу за выживание. Это работяга, но от него нельзя требовать слишком многого. В «Сандерленде» мы боролись за выживание, а сейчас Фабио выходит в основе «Милана», — приводит слова Ди Канио Calciomercato.
Борини выступает за «Милан» на правах аренды из «Сандерленда».
«Милан» объявил о переходе Борини