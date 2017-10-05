Агент: Тевес останется в Китае, переход в «Палмейрас» — слухи

Аргентинский нападающий Карлос Тевес не собирается покидать китайский «Шанхай Шэньхуа», несмотря на конфликт с новым главным тренером команды Ву Цзиньсу. Об этом заявил агент 33-летнего бомбардира Адриан Руокко.
Ранее сообщалось, что Тевес и полузащитник Фредди Гуарин были выведены из состава «Шанхай Шэньхуа» по решению Ву Цзиньсу. Наставник заявил, что у обоих футболистов лишний вес. После этого появились слухи о возможном переходе Тевеса в «Палмейрас».
«У нас нет никаких контактов с „Палмейрасом“, это всё слухи. Никто из бразильского клуба к нам не обращался. Тевес останется в Китае», — приводит слова Руокко Goal со ссылкой на Globo Esporte.