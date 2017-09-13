Новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа» вывел Тевеса и Гуарина из состава

Полузащитник Фредди Гуарин и нападающий Карлос Тевес выведены из состава «Шанхай Шэньхуа». Такое решение принял новый главный тренер Ву Цзиньсу. Специалист в интервью Sky Sports отметил, что у обоих футболистов лишний вес.
«Тевес будет проинформирован о моих планах, но на сегодняшний день он не готов физически и играть не будет. У него избыточный вес, как и у Гуарина. Я беру на себя ответственность за результат, игроков. Если вы не можете делать всё возможное ради успеха команды, вы не будете включены в состав. Я тренировал много звёздных футболистов, и репутация здесь не играет никакой роли», — сказал Цзиньсу.
В нынешнем сезоне Карлос Тевес принял участие в 12 матчах чемпионата Китая и забил 2 гола. На счету Фредди Гуарина также 12 матчей и 6 голов.