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Пике: человек, ратующий за независимость Каталонии, может играть за Испанию

5 октября 2017, четверг. 06:46 Футбол

Защитник «Барселоны» Херард Пике не видит ничего противоестественного в том, чтобы бороться за независимость Каталонии и одновременно защищать цвета сборной Испании. В последние дни в Испании о Пике говорят очень много в связи с референдумом о независимости от Испании, который состоялся в Каталонии.

«Человек, ратующий за независимость Каталонии, может играть за Испанию. Он не выступает против Испании. Eсть много каталонцев, которые хотят иметь своё собственное государство. Речь идёт лишь об этом. Есть люди, которые советуют мне не говорить о политике. Я сам прислушиваюсь к советам и никогда не был членом какой-либо банды», — цитирует Пике Marca.

Пике: много лжи и разговоров обо мне и Рамосе, мы близки и очень хорошо ладим
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол ФК Барселона Херард Пике
Новости. Футбол
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