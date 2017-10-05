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Болельщики сборной Испании считают, что Пике не должен защищать её цвета

5 октября 2017, четверг. 06:59 Футбол

Авторитетная газета Marca провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их точку зрения относительно целесообразности выступления защитника «Барселоны» Херарда Пике за сборную Испании. Пике известен тем, что всегда рьяно ратовал за независимость Каталонии, а после соответствующего референдума в этом регионе и его слов в последние дни о нём говорят очень много.

По итогам опроса выяснилось, что 63% любителей футбола считают, что Пике не может бороться за независимость Каталонии и одновременно защищать цвета испанской сборной. Сам футболист не видит в этом ничего невозможного и противоестественного.

Всего в опросе приняли участие более 30 тысяч любителей футбола.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол ФК Барселона Херард Пике
Новости. Футбол
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