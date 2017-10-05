Фернандиньо: «Манчестер Сити» мог бы приобрести Месси или Роналду

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо отметил, что английский клуб в состоянии приобрести таких футболистов, как нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси. Тем не менее, по словам игрока, англичане покупать аргентинца и португальца не собираются.
«Думаю, «Манчестер Сити» мог бы приобрести Месси или Роналду. Однако мы в первую очередь должны думать о том, в чём нуждается клуб. У нас есть финансовые возможности для осуществления подобных трансферных сделок, но нужно обозначать приоритеты. Мы должны задаться вопросом о том, хотим ли приобрести отдельного игрока или создать сильную команду. Да, изначально «Манчестер Сити» сделал большие инвестиции и купил звёзд. Но цель проекта в том, чтобы иметь сильную команду и брать игроков из собственной академии», — цитирует Фернандиньо интернет-портал Goal.