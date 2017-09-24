Фернандиньо: в «Ман Сити» ещё в прошлом сезоне поняли, что Зане — большой талант

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо после крупной победы над «Кристал Пэлас» (5:0) в шестом туре АПЛ отметил игру 21-летнего Лероя Зане, который забил гол и отдал две результативные передачи.
«Мы ещё в прошлом сезоне поняли, что Зане — большой талант, и он продолжает показывать это в нынешнем сезоне. Мы надеемся, что он достигнет в клубе и в своей сборной самого высокого уровня. Все рады его прогрессу, надеюсь, он сможет держаться на подобном уровне и в дальнейшем», — цитирует Фернандиньо сайт «Манчестер Сити».
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