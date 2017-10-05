В «Баварии» не хотят раздражать Левандовского, Румменигге встретился с агентом

В мюнхенской «Баварии» несколько обеспокоены настроением нападающего Роберта Левандовского, сообщает Sport Bild.
Согласно информации источника, председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич воспользовались поездкой на матч группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ», чтобы встретиться с агентом польского футболиста Майком Бартелем. Левандовски недавно критиковал руководство «Баварии» за трансферную политику, что очень не понравилось Румменигге. Он и Салихамиджич ранее высказались на этот счёт. Румменигге был очень рассержен словами Левандовского, но в клубе не хотят раздражать игрока. Стороны договорились, что Левандовски больше не будет публично критиковать «Баварию», а за то интервью к нему не будут применять санкции.