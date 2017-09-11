Румменигге: возможный клуб мечты Левандовского, «Реал», провёл 24 дня на жаре

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге раскритиковал нападающего команды Роберта Левандовского. Форвард высказал мысль о том, что в данный момент в футболе важнее деньги и успехи, а не лояльность клуба. Польский футболист выразил сожаление в связи с тем, что немецкий гранд не способен соответствовать платёжеспособности таких команд, как «ПСЖ» и «Барселона».
«Если он жалуется на наше азиатское турне, то его предполагаемый клуб мечты, «Реал», летом провел 24 дня на жаре – вдвое больше нас.
Мне жаль, что он сказал это. Знаю, что за этими заявлениями стоит его агент Маик Бартель. У игрока есть контракт до 2021 года и, к сожалению для него, суммы отступных там нет", — цитирует Румменигге Bild.
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