Тренер сборной Беларуси Криушенко: ставим задачу не проиграть Нидерландам

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко выразил надежду на положительный исход домашней встречи с национальной командой Нидерландов в рамках отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Игра состоится в Борисове 7 октября.
«Естественно, простой игры в субботу для нас не будет. Мы такой и не ждём. Но я надеюсь на положительный результат. И на положительные эмоции, которые, верю, наша команда наконец-то подарит белорусским болельщикам.
Рассчитываем ли выиграть? Повторюсь, ставим задачу по крайней мере не проиграть», — цитирует специалиста «Прессбол».
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