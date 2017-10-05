100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ван дер Сар рассказал, за счёт чего Роналду превзошёл Руни

5 октября 2017, четверг. 10:05 Футбол

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар сравнил своих бывших партнёров по команде Криштиану Роналду и Уэйна Руни, защищающих ныне цвета мадридского «Реала» и «Эвертона» соответственно. Голландец поделился мнением о том, почему Роналду удалось стать более сильным футболистом.

«Оба осуществляли невероятную работу во время тренировки на поле, однако Роналду удалось поднять уровень своей игры. Криштиану вёл себя так же и вне поля, отдыхал правильно и укреплял своё тело», — приводит слова ван дер Сара Four Four Two.

Ван дер Сар также рассказал, что Роналду нравилось после тренировок отрабатывать удары по воротам. При этом он хотел, чтобы их защищал именно ван дер Сар, а не один из молодых вратарей манкунианцев.

Роналду: чувствую себя опустошённым, если не выигрываю трофеев
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Реал Мадрид ФК Эвертон Криштиану Роналду Уэйн Руни Эдвин ван дер Сар
Новости. Футбол
5 октября 2017, четверг
10:05 Ван дер Сар рассказал, за счёт чего Роналду превзошёл Руни
10:04 Хавбек «Эвертона» Баркли может продолжить карьеру в «Тоттенхэме» или «Челси»
10:02 Рибери: травма? Справлюсь и с этим вызовом
09:52 Бернардески: не драматизирую из-за малого игрового времени в «Ювентусе»
09:42 Степаненко: нельзя с первого матча за сборную Украины ожидать от Марлоса чуда
09:26 «Лестер» может обратиться в CAS по делу Адриена Силвы
09:19 Ван Перси может покинуть «Фенербахче» и вернуться в «Фейеноорд»
09:11 Симеоне: однажды хотел бы возглавить сборную Аргентины, но не сейчас
08:49 Сауль: если Месси решил выиграть матч, ты пропал
08:42 Тренер сборной Беларуси Криушенко: ставим задачу не проиграть Нидерландам
08:39 Сересо: были бы очень рады, если бы Симеоне стал Алексом Фергюсоном «Атлетико»
08:35 «Интер» нацелился на Артуро Видаля
08:20 Сампаоли не выпустит дуэт Месси — Дибала в стартовом составе игры с Перу
07:52 «Барселона» видит себя посредником в конфликте между Испаний и Каталонией
07:40 В «Баварии» не хотят раздражать Левандовского, Румменигге встретился с агентом
07:38 О`Нил: Северной Ирландии не стоит бояться результата матча с Германией
07:24 Фернандиньо: «Манчестер Сити» мог бы приобрести Месси или Роналду
07:09 Аргентина, Уругвай и Парагвай готовят совместную заявку на проведение ЧМ-2030
06:59 Болельщики сборной Испании считают, что Пике не должен защищать её цвета
06:58 Ройс не уверен, что продлит контракт с «Боруссией» Д
06:47 Коноплянка: во входе на стадион по паспортам не вижу проблемы для болельщиков
06:46 Пике: человек, ратующий за независимость Каталонии, может играть за Испанию
06:30 Шандау: в «Анжи» не платили зарплату, лишили переводчика, и я нанял адвоката
06:27 «Локомотив» сыграет с минским «Динамо» 8 октября в Москве
05:45 Казанков: есть режим, помогающий перестраиваться на другой часовой пояс
05:24 Ширер побывал в расположении сборной Англии и поддержал игроков
04:55 Агент: Тевес останется в Китае, переход в «Палмейрас» — слухи
04:04 Казанков: РФПЛ — очень жёсткий турнир, в котором ошибки прощают редко
03:47 Кака был близок к переходу в «Манчестер Сити» за £ 100 млн в 2009 году
03:35 Субашич: в играх с Финляндией и Украиной Хорватия должна подтвердить место на ЧМ
02:21 Кейн: не исключаю, что когда-нибудь буду играть в Испании
01:57 Начо: я настоящий мадридиста и испанец
01:41 Стротман не поможет сборной Нидерландов в матчах с Беларусью и Швецией
01:21 Л. Суарес провёл экскурсию по «Камп Ноу» для детей из Уругвая
01:12 Ди Канио: Борини подходит для клуба, борющегося за выживание, а не для «Милана»
00:54 Крыховяк: Эмери говорил, что в «ПСЖ» я должен был играть, как Бускетс
00:53 Фернандес: раньше иногда приходил на тренировки пьяным, но понял: с меня хватит
00:51 Рабио: Неймар не ставит себя выше остальных игроков в «ПСЖ»
00:40 Фернандес: слова гимна России пока не знаю, но к ЧМ-2018 обещаю выучить
00:13 Источник: главным тренером «Баварии» до конца сезона будет Хайнкес
00:08 «Атлетико» не будет продавать билеты на гостевой сектор фанатам «Барселоны»
4 октября 2017, среда
23:59 Кордоба: игроки начинают понимать, что делает Серию А самой сложной лигой в мире
23:55 Геркус: видеоповторы — это не панацея от судейских ошибок
23:41 Рахимов: Кокорин и Смолов могут дополнять друг друга, они повзрослели, поумнели
23:36 Саутгейт: моя задача не в том, чтобы сделать игроков сборной Англии счастливыми
Все новости RSS
Партнерский контент