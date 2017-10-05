Ван дер Сар рассказал, за счёт чего Роналду превзошёл Руни

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар сравнил своих бывших партнёров по команде Криштиану Роналду и Уэйна Руни, защищающих ныне цвета мадридского «Реала» и «Эвертона» соответственно. Голландец поделился мнением о том, почему Роналду удалось стать более сильным футболистом.
«Оба осуществляли невероятную работу во время тренировки на поле, однако Роналду удалось поднять уровень своей игры. Криштиану вёл себя так же и вне поля, отдыхал правильно и укреплял своё тело», — приводит слова ван дер Сара Four Four Two.
Ван дер Сар также рассказал, что Роналду нравилось после тренировок отрабатывать удары по воротам. При этом он хотел, чтобы их защищал именно ван дер Сар, а не один из молодых вратарей манкунианцев.
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