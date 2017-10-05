Розетти: с внедрением VAR в Италии почти перестали спорить с судьями, это чудо

Бывший арбитр Роберто Розетти, ответственный за внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Италии, рассказал, как проходит адаптация системы в Серии А, отметив, что споров с арбитрами стало меньше.
«Я понимаю страх людей, это нормальная реакция, когда приходится радикально менять привычки. Почему кто-то должен лишиться скудетто или проиграть из-за человеческой ошибки, когда можно её сразу же исправить. Если кто-то думает, что VAR просто помогает арбитрам, не понимает полного влияния этих изменений.
В первых семи турах было совершено 309 действий. В 288 случаях решение арбитра оказалось верным, в 21— нет. Стало меньше нарушений. В первых семи турах прошлого сезона их было 260, теперь 203. Жёлтые карточки – 313 в прошлом сезоне и 245 в текущем. Красных карточек стало меньше – с 24 до 15.
Футболисты играют внимательнее, они знают, что рискуют, и ведут себя иначе. Споры почти исчезли, что для Италии является чудом.
В начале приоритетом было общение с судьями на поле. Цель прозрачности оправдывает себя. В будущем вы сможете сами видеть повтор. Возможно, в будущем на стадионе будут повторы. Футбол меняется благодаря технологиям, и это будет лучший футбол», — цитирует Розетти Gazzetta dello Sport.