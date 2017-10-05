Бикфалви и Годзюр разделили звание лучшего игрока «Урала» в сентябре

Голкипер Ярослав Годзюр и полузащитник Эрик Бикфалви разделили звание лучшего игрока «Урала» в сентябре. Таково решение фанатов екатеринбургского клуба, которые приняли участие в голосовании. Об этом говорится на официальном сайте «Урала».
И Бикфалви, и Годзюр набрали по 200 очков, и такое равенство по результатам опроса произошло впервые за время вручения приза. Третье место занял Алексей Евсеев. Призёры получат традиционных вязаных шмелей от болельщиков.
Эрик Бикфалви и Ярослав Годзюр уже признавались лучшими игроками «Урала» в нынешнем сезоне, правда, раньше они одерживали победу единолично. Так, Годзюр становился лучшим по итогам июля, а Бикфалви болельщики признали игроком месяца в августе.
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