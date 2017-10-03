Тарханов: Бикфалви отыграл матч со «Спартаком» на уколах

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о состоянии здоровья полузащитника екатеринбургской команды Эрика Бикфалви.
«Эрик не поехал в сборную. Завтра на тренировке поймём его состояние. Три дня он проводил лечение. Со «Спартаком» (0:2. — Прим. «Чемпионата») он на уколах отыграл, потому что больше некому было играть. Беспокоят его боли в спине периодически. Но думаю, что он быстро восстановится, там ничего серьёзного», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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