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«Спартак» начал подготовку к матчу с «Ахматом» в составе 13 человек

5 октября 2017, четверг. 14:53 Футбол

Футболисты «Спартака» вернулись к работе и начали подготовку к гостевой игре с «Ахматом», которая состоится в Грозном 13 октября. Начало — в 19:30 мск. Сегодня красно-белые собрались на базе в Тарасовке в 10:00. Спустя час стартовало утреннее занятие. Оно прошло в тренажёрном зале.

В отсутствие игроков сборных в тренировке приняли участие 13 футболистов: вратари Александр Селихов и Александр Максименко, защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, полузащитники Фернандо, Артём Самсонов, Лоренсо Мельгарехо, нападающие Луис Адриано и Педро Роша.

Следует отметить, что полузащитники Роман Зобнин, Денис Глушаков, Квинси Промес и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Голкипер Артём Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артём Тимофеев лечатся. Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то он прибыл в расположение сборной Грузии, где продолжает курс восстановления. Медицинский штаб спартаковцев поддерживает связь с докторами грузинской национальной команды.

Совместно врачи примут решение, сможет ли Джано принять участие в предстоящих матчах сборной своей страны.

На 15:00 у «Спартака» запланирован второй практический урок. На пятницу у красно-белых намечены две тренировки — утренняя и вечерняя.

Промес: нельзя терять время, хочу вернуться как можно скорее
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Спартак Александр Ещенко Александр Максименко Александр Селихов Артём Самсонов Дмитрий Комбаров Лоренсо Мельгарехо Луис Адриано Лукас Фернандо Марко Петкович Педро Роша Сальваторе Боккетти Сердар Таски
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5 октября 2017, четверг
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