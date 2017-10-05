«Спартак» начал подготовку к матчу с «Ахматом» в составе 13 человек

Футболисты «Спартака» вернулись к работе и начали подготовку к гостевой игре с «Ахматом», которая состоится в Грозном 13 октября. Начало — в 19:30 мск. Сегодня красно-белые собрались на базе в Тарасовке в 10:00. Спустя час стартовало утреннее занятие. Оно прошло в тренажёрном зале.
В отсутствие игроков сборных в тренировке приняли участие 13 футболистов: вратари Александр Селихов и Александр Максименко, защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, полузащитники Фернандо, Артём Самсонов, Лоренсо Мельгарехо, нападающие Луис Адриано и Педро Роша.
Следует отметить, что полузащитники Роман Зобнин, Денис Глушаков, Квинси Промес и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Голкипер Артём Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артём Тимофеев лечатся. Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то он прибыл в расположение сборной Грузии, где продолжает курс восстановления. Медицинский штаб спартаковцев поддерживает связь с докторами грузинской национальной команды.
Совместно врачи примут решение, сможет ли Джано принять участие в предстоящих матчах сборной своей страны.
На 15:00 у «Спартака» запланирован второй практический урок. На пятницу у красно-белых намечены две тренировки — утренняя и вечерняя.