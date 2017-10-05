Болельщики «Ростова» признали Калачёва лучшим игроком по итогам сентября

Болельщики «Ростова» по итогам голосования признали лучшим футболистом сентября полузащитника Тимофея Калачёва. Об этом сообщил официальный сайт ростовской команды.
36-летний футболист провёл в прошлом месяце за свой клуб четыре матча в Премьер-Лиге, в которых отметился одним забитым мячом. Второе место в рейтинге месяца занял Александр Гацкан, а третьим стал Сергей Паршивлюк.
«Ростов» после 12 туров занимает в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-Лиги седьмое место, набрав 16 очков.
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