Кучук объяснил, почему Калачёв не вышел в стартовом составе «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук объяснил, почему полузащитник команды Тимофей Калачёв не вышел в стартовом составе на матч 12-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (1:2). Хавбек вошёл в игру только на 62-й минуте, заменив полузащитника Александра Зуева.
«Почему Калачёв не вышел в стартовом составе? Странный вопрос. Почему вы посчитали, что он должен сразу играть? Перелёт, синтетика, много связанных с коленными суставами травм. Причём синтетика не быстрая. Бывает быстрая, а здесь не быстрая», — передаёт слова Кучука корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.
Кучук: 15-часовой перелёт повлиял на «Ростов», но это не оправдание поражению