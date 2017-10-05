Коло Туре стал помощником главного тренера сборной Кот-д’Ивуара Вильмотса

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Кот-д’Ивуара Коло Туре вернулся в национальную команду. Отныне 36-летний Туре будет представлять сборную в качестве второго помощника главного тренера Марка Вильмотса. Аналогичную должность экс-игрок «канониров» будет занимать и в олимпийской сборной. Об этом говорится на официальном сайте федерации футбола Кот-д’Ивуара.
Коло Туре уже приступил к работе. Специалист будет находиться на тренерском мостике во время матча отборочного турнира ЧМ-2018 с Мали (6 октября).
На счету Коло Туре 118 матчей в составе национальной сборной и 6 голов. Ранее сообщалось, что Туре вошёл в тренерский штаб «Селтика».
Коло Туре начнёт тренерскую карьеру в олимпийской сборной Кот-д'Ивуара