Коло Туре начнёт тренерскую карьеру в олимпийской сборной Кот-д'Ивуара

Бывший защитник сборной Кот-д'Ивуара Коло Туре начнёт тренерскую карьеру в своей национальной олимпийской сборной, а также в сборной страны, составленной из игроков местного чемпионата. Об этом сообщает официальный сайт федерации футбола Кот-д'Ивуара.
36-летний футболист, который уже обладает тренерской лицензией УЕФА категории B, будет работать в должности помощника главного тренера. Отмечается, что в будущем Туре рассчитывает получить тренерскую лицензию категории A.
Туре известен по выступлениям за «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Последним клубом в карьере защитника был шотландский «Селтик», контракт с которым у него истёк по окончании прошлого сезона.
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