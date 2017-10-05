Шевченко: Модрич является одним из лучших полузащитников в мире

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, говоря о матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Хорватией (9 октября), отметил, что в составе соперника играет один из лучших полузащитников в мире Лука Модрич.
«У сборной Хорватии отличная команда, с замечательными футболистами, талантливыми игроками. В их составе играет один из лучших полузащитников в мире Лука Модрич, впереди Марио Манджукич, Калинич, Ковачич. Это сильная команда.
Сборная Украины должна хорошо подготовиться и использовать свой шанс. Думаю, они у нас хорошие. Дома сборная Украины очень сильна», — цитирует Шевченко Goal.
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