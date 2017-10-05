Вермален: в «Барселоне» я не играю, так что ситуация сложная

31-летний бельгийский защитник «Барселоны» Томас Вермален рассказал о своей ситуации в каталонском клубе, где он не имеет игровой практики.
«Клуб сказал мне, что я не мог уйти летом, несмотря на интерес других клубов. Я не играю, так что ситуация сложная.
Мне пришлось остаться, несмотря на интерес других клубов. Сейчас я не играю, поэтому нахожусь в тяжёлой ситуации. Я также не могу играть за «Барселону B», и это вызывает сожаление.
В футболе всё может измениться очень быстро — кто-то может получить травму или дисквалификацию.
Чемпионат мира и январское трансферное окно — то, о чём нужно беспокоиться позже. Посмотрим, сейчас я не хочу говорить об этом снова.
В моём контракте есть серьёзные отступные, даже для клуба Премьер-лиги", — приводит слова Вермалена ESPN.
Вермален, которого на протяжении последних лет постоянно преследуют травмы, в составе «Барселоны» провёл всего 21 матч с момента перехода в 2014 году.