Хави: Месси злится, если остаётся на поле без мяча 10 минут

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави вспомнил о совместных выступлениях за каталонскую команду с аргентинским нападающим Лионелем Месси, а также оценил шансы сборной Аргентины на победу в чемпионате мира 2018 года.
«И «Барселона», и сборная Аргентины не могут себе позволить играть 10 минут, не отдав пас Месси. Лионель должен быть вовлечён в игру, оказываться в тех ситуациях, где он может коснуться мяча. В противном случае он злится. Если Месси не касается мяча пять минут, нужно доставить ему его, где бы он ни находился. Он должен принимать участие в игре.
Думаю, сборная Аргентины способна выиграть чемпионат мира в следующем году. Она действительно в трудном положении в отборочном турнире, но если эта команда пробьётся на ЧМ, то будет одним из фаворитов на победу. Думаю, у аргентинцев правильный новый главный тренер. В Испании все ценят Хорхе Сампаоли», — цитирует Хави Sport.es.